Ob silosu odpirajo novo parkirišče

Od danes naprej je v Trstu tudi uradno na voljo novo parkirišče, na katerem so uredili 97 parkirnih mest, od tega dve mesti za invalide, deset za električna vozila. Skuteristi lahko računajo na 22 dodatnih mest. Parkirišče se nahaja v Ul. Gioia, med železniško postajo in silosom, upravlja pa ga družba Interparking, ki ima čez tudi garažno hišo Park San Giusto.

Lastnik novega parkirišča, ki se imenuje Park Via Gioia, je avstrijska družba Pvv Parking, hčerinska družba podjetja Pvv Investments, ki jo vodita avstrijska podjetnika Ivan Holler in Michael Mitterdorfer. Širša tržaška javnost in lokalne oblasti dobro poznajo zlasti Ivana Hollerja, ki se osebno posveča obnovi palače na Trgu Vittorio Veneto, v kateri naj bi predvidoma leta 2027 zaživel štirizvezdični hotel. Stavbo na trgu pred pošto in tudi parcelo v Ul. Gioia je avstrijski podjetnik kupil od Italijanskih železnic. Prvo je kupil na javni dražbi oktobra 2020, in sicer za deset milijonov evrov, parcelo ob železniški postaji pa na javnem razpisu Italijanskih železnic pred tremi leti. Za to je plačal približno pol milijona evrov.

