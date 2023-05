Ob sončnem vremenu več kot tisoč udeležencev na Kohišču

Sončno vreme je v nedeljo privabilo na Kohišče več kot tisoč udeležencev. Družine, skupine prijateljev, ljubitelji narave in pohodniki vseh starosti so izkoristili idealen dan za mednarodni enogastronomski, zgodovinski in didaktični pohod, ki sta ga že devetič priredila posestvo Kohišče iz Devina in SK Devin v sodelovanju s krajevnimi društvi oz. Občino Devin - Nabrežina in se je v letih uveljavil kot dogodek, ki ga ne gre zamuditi.

Pohodniki so jo udarili s štirih startnih točk, in sicer izpred Kupčeve domačije pri nekdanji devinski železniški postaji, cerovskega Adventure parka, nogometnega igrišča v Medjevasi in brestoviške vaške šole ter se povzpeli do Kohišča. Po 9-kilometrski krožni poti mimo vojaških jarkov in postojank iz 1. svetovne vojne ter jam (nekateri so se vanje tudi spustili) so se pohodnice in pohodniki lahko ustavili pri osemnajstih stojnicah krajevnih proizvajalcev, ki so jim s svojimi dobrotami olajšali korak.

