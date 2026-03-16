Opus Marina Sormanija spodbuja občutek spokojnosti in umirjenosti

Počasno, premišljeno, zadržano slikarstvo, kjer vsak znak vodi k natančnemu redu. Tako je opisana umetnost Marina Sormanija na razstavi z naslovom Sormani. Red časa, ki so jo v petek dopoldne odprli v Skladišču 26 v Starem pristanišču in bo na ogled do 10. maja. Z njo je Občina Trst želela počastiti stoletnico rojstva umetnika, ki je svoje življenje začel v Nabrežini.

Ob odprtju razstave, na kateri je bil prisoten tudi Paolo Santangelo iz Fundacije CRTrieste, ki je umetniški dogodek finančno podprla, je bilo slišati, da gre za eno največjih razstav, ki jo je občina do zdaj priredila v Skladišču 26. Glavni pokrovitelj razstave je tako dejal, da se njihova fundacija zelo rada odzove na kakovostna povabila. Na razstavi je kuratorka Federica Luser zbrala pester izbor del - od skiciranih zvezkov in albumov polnih risb, do oljnih slik iz petdesetih let in velikih barvnih del, med katerimi so tudi tista iz umetnikovega pariškega obdobja. Obiskovalci lahko občudujejo tudi dela iz zrelega obdobja, ko je Sormani opustil olje v korist stare tehnike s temperami. Poleg slik so na ogled tudi grafični poskusi, kjer čista, odločna poteza brez popravkov kaže, kako pomemben je bil za Sormanija red.

Na stenah so obešene podobe krajine in plaž, vlakov, čolnov, miz, stolov, pa tudi fontane, drevesa in različni predmeti ujeti v posebno atmosfero. Slike kažejo na mirno vzdušje, ki spodbujajo občutek spokojnosti in umirjenosti. Posebno poglavje so na razstavi tudi kraške krajine, ki so bile umetniku še posebej ljube. Tudi v tem primeru pride do izraza Sormanijeva predanost redu in detajlom, barve pa so veliko bolj umirjene.

Razstava v Skladišču 26 bo na ogled do 10. maja, in sicer od 10. do 18. ure, ob petkih in sobotah pa do 20. ure. Razstava je vstopnine prosta.