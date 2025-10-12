Ob vrhuncu Barcolane zaprli za promet tržaško nabrežje in okoliške ulice

Tržaško nabrežje so danes zjutraj ob 10.30 ob vrhuncu Barcolane zaprli za promet. Neprevozno bo do 2. ure jutri zjutraj ter nato jutri od 9. do 17. ure.
Na Furlanski cesti bo promet jutri (nedelja) potekal enosmerno od Ulice Perarolo proti Proseku. Enosmerno bo potekal tudi iz središča Proseka po Ulici San Nazario proti Napoleonski cesti ter na odseku med Napoleonsko cesto do deželne ceste št. 1, ki pelje od Proseka do Opčin.
Danes bodo od 17.30 do 2. ure zjutraj zaprte za promet še Ulica Diaz, od Ulice Mercato Vecchio do Ulice Annunziata, Ulica Cadorna od Ulice Felice Venezian do Ulice Mercato Vecchio, Ulica Cadorna od Trga Venezia do Ulice San Giorgio, Ulica Cavana od Ulice Felice Venezian do Ulice Madonna del Mare, Ulica Madonna del Mare od Ulice Cavana do Ulice Bastione in Ulica Felice Venezian od Ulice Diaz do Ulice Cavana proti Kavani.