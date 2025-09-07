Ob začetku šolskega leta pripravljeni na številne novosti

Potem ko so v četrtek prvi prestopili šolski prag dijaki Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, bo šolski zvonec jutri naznanil začetek pouka še v ostalih drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Šolsko leto 2025/2026 pa prinaša s seboj izzive in novosti. Med temi so tudi prepoved uporabe mobilnih telefonov in dodatna pravila v zvezi z državnim oziroma po novem spet »zrelostnem« izpitu.

Pogovorili smo se z Evo Sancin, ravnateljico tržaškega liceja Antona Martina Slomška, Loredano Guštin, ravnateljico liceja Franceta Prešerna, Majo Lapornik, ravnateljico Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois in Primožem Stranijem, ravnateljem DIZ Jožefa Stefana.