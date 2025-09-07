Nedelja, 07 september 2025
Ob začetku šolskega leta pripravljeni na številne novosti

Jutri bodo prestopili šolski prag še dijaki liceja Antona Martina Slomška, liceja Franceta Prešerna, tehniškega zavoda Žige Zoisa in DIZ Jožefa Stefana. Pogovor z ravnateljicami in ravnateljem Evo Sancin, Loredano Guštin, Majo Lapornik in Primožem Stranijem

Eva Skabar |
Trst |
7. sep. 2025 | 7:08
    Ob začetku šolskega leta pripravljeni na številne novosti
Potem ko so v četrtek prvi prestopili šolski prag dijaki Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, bo šolski zvonec jutri naznanil začetek pouka še v ostalih drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Šolsko leto 2025/2026 pa prinaša s seboj izzive in novosti. Med temi so tudi prepoved uporabe mobilnih telefonov in dodatna pravila v zvezi z državnim oziroma po novem spet »zrelostnem« izpitu.

Pogovorili smo se z Evo Sancin, ravnateljico tržaškega liceja Antona Martina Slomška, Loredano Guštin, ravnateljico liceja Franceta Prešerna, Majo Lapornik, ravnateljico Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois in Primožem Stranijem, ravnateljem DIZ Jožefa Stefana.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

