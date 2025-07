Ob železniškem muzeju v Trstu še hotel na isto temo in park

Železničarska dediščina Trsta, mesta z največjim številom tračnic na prebivalca v Italiji, bo prihodnje leto spet dobila svoje zgodovinsko središče, železniški muzej na postaji pri Svetem Andreju. Postaja, ki je sicer bolje poznana z italijanskim imenom Campo Marzio, je za javnost zaprta od julija leta 2017, v tem času je prešla pod okrilje Fundacije Ferrovie dello Stato (FS). Nosilec prenovitvenega projekta je medijem in predstavnikom krajevnih oblasti danes predstavil napredovanje del. Muzej naj bi, del za delom, začel odpirati svoja vrata prihodnje leto.

Fundacija FS si je s pomočjo denarja iz komplementarnega sklada Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost omislila ambiciozen projekt, ki zaobjema celotno območje postaje. In še malo več. Naložba je vredna 25 milijonov in predvideva, poleg utrditve obstoječega poslopja, tudi novo stekleno streho nad peroni kolodvora, hotel na temo železnic in park na območju med postajo in novo tržaško luko. Obenem bodo naknadno spet zgradili stare perone Porečanke (ozkotirne železnice, ki je pred več kot sto leti povezovala Trst s Porečem), kamor bi po novem prihajali turistični oziroma zgodovinski vlaki iz Italije in sosednjih držav.