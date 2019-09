Obalna cesta s kolesarji in počasnejšim prometom

Obalna cesta s svojimi problemi in potenciali je bila tema včerajšnje tržaške občinske komisije za promet in lokalno policijo, na kateri so v fokus postavili resolucijo, katere prva podpisnica je občinska svetnica Demokratske stranke Valentina Repini. V njej Repinijeva skupaj s strankarskimi kolegi in Sabrino Morena iz stranke Open FVG na upravitelje naslavlja vprašanje, kako in kdaj nameravajo definitivno rešiti problem Obalne ceste, ki je prišel na plan lani, ko so pristojni organi na tem odseku uvedli prepoved parkiranja. Spomnimo, da je ta prepoved najbolj prizadela stanovalce in vinogradnike, ki imajo nad in pod Obalno cesto vinograde.

Resolucija se je sicer rodila kot aktualno vprašanje za zadnjo predpočitniško sejo tržaškega občinskega sveta, na kateri pa je predsednik občinskega sveta Francesco Di Paola Panteca z dnevnega reda brisal aktualna vprašanja. Zaradi aktualnosti teme so mestni svetniki DS vprašanje spremenili v nujno resolucijo, a njena nujnost je bila takrat zavrnjena. Tako je resolucija včeraj pristala v občinski komisiji, ki pa je potekala v zelo konstruktivnem duhu.

Podžupan Paolo Polidori je namreč zelo natančno prisluhnil podpisnikom resolucije o Obalni cesti in jim zagotovil, da je Občina Trst v tej zadevi zelo proaktivna.