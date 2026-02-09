Občasna prisotnost mladih razgrajačev ne moti prebivalcev in trgovcev

Prebivalci in lastniki trgovskih in gostinskih obratov na Trgu Perugino ne beležijo posebnih varnostnih težav, čez dan je tu dokaj mirno. Le varnostni organi od časa do časa obiščejo to mestno četrt, v kateri je lani med avgustom in septembrom veljal poseben varnostni režim, t. i. rdeča cona. Kot so nam v soboto razložili sogovorniki, cementno ploščad občasno namreč obiščejo skupine mladih razgrajačev. Zadnjič je bilo to v soboto, ko je petdeseterica mladih snemala videospot in v zrak vihtela nože ter drugo orožje. Drugače pa je z novinarji, ki so na tem koncu Trsta očitno nezaželeni.

Med sobotnim poročanjem s Trga Perugino so se pričele verbalne grožnje in žalitve novinarju in fotografu Primorskega dnevnika. Mladenič, ki nas je napadel, ker je bil zmotno prepričan, da ga je fotograf ujel v objektiv, je celo poklical policijo. Končalo pa se je z napadom v bližnjem baru Catina, ko se je med pogovorom s točajko na nas znesel pijan moški, Tržačan, ki je najprej udrihal čez tujce in govoril o potrebi, da skrajna desnica »naredi red«. Potem pa so začele leteti žaljivke vseh vrst, tudi grožnje, da »nas bo boksnil in bomo poleteli tri metre stran«.

»Kaj iščete tukaj? Kaj gledate? Kaj želite?« Še začeli nismo obhoda Trga Perugino, ko je do nas z grozilnim tonom že pristopil moški srednjih let, da smo se bili prisiljeni umakniti proti Ulici Settefontane, kjer je vhod v trgovino z apulijskimi specialitetami. »Nič ne bom povedal, alergičen sem na novinarje,« nas je nagovoril lastnik, potem ko smo ga prosili za izjavo v zvezi z občutkom varnosti v tem predelu Trsta. Povedal je le, da tam dobro dela, težav pa da ni nikoli imel.

Več sreče smo imeli v trgovini Maluzone v bližnji Ulici Conti, kjer gospod Mauro prodaja pohodniško opremo in obutev. »Dvajset let sem že tu, varnostne razmere so se začele slabšati pred desetimi leti,« je povedal in ob tem dodal, da je Trg Perugino sicer varno območje. »Občasno so tu le skupinice sumljivih ljudi, ki se zadržujejo nekaj večerov, nato pa se premaknejo na drug kraj. Čeprav so se pred dnevi pojavili noži in drugi nevarni predmeti, v glavnem ne gre za nevarne ljudi. Orožje so uporabili v videoposnetku, ko so prišli karabinjerji, pa so ga poskrili v grme,« je povedal.