Občina Devin-Nabrežina z več kot 50 dogodki za vse okuse

Od današnjega dne je Občina Devin - Nabrežina odeta v čarobni žar. Na trgu pred občino so zvečer slovesno prižgali praznične lučke ob navzočnosti župana Igorja Gabrovca ter občinskih odbornikov, svetnikov in uslužbencev. Prireditev sta obogatila nastop Godbenega društva Nabrežina in kajpak zaključna zdravica.

V soju luči na veliki jelki je Gabrovec ocenil, da ponujajo praznični dnevi priložnost za tesnejšo povezavo v družini in s skupnostjo, za trenutke veselja in topline, ki jih včasih pogrešamo, a tudi za občutek enotnosti in solidarnosti. Priložnost je izkoristil, da se je za predanost, zavzetost in strokovnost zahvalil zaposlenim in zunanjim sodelavcem, varnostnim organom ter prostovoljcem civilne službe. Naposled pa vsem zaželel, da bi praznike preživeli obdani z ljubeznijo svojih najbližjih, z upanjem, da bo prihodnje leto prineslo mir in blaginjo vsem.

Podobne želje je delil župnik Karlo Bolčina, ki je dejal, »da so luči simbol, da je nekje nekaj - božič, namreč, se pravi izvor ljubezni, miru, sodelovanja in sožitja. Bodimo luči, ki osvetljujejo svet in prinašajo mir, je zaželel.

Tudi letos se bo v prazničnih dneh vse do 13. januarja 2025 na občinskem območju marsikaj dogajalo. Program Veselega decembra 2024 - skupaj v pričakovanju božiča kroji več kot 50 dogodkov, se pravi kulturnih, verskih, glasbenih, humanitarnih, kulinaričnih in rekreativnih prireditev, ki so namenjene mladim in manj mladim ter bodo priložnost za praznovanje in druženje.

