Občina Dolina spravila proračun 2021-23 pod streho

Dolinski občinski svet je včeraj še zadnjič letos zasedal na daljavo in izza ekranov potrdil proračun za obdobje 2021-2023. Da je slednji povsem zdrav in uravnovešen in da je vreden skoraj 11 tisoč evrov, je potrdil pristojni občinski odbornik Antonio Gersinich. Zaustavil se je pri glavnih postavkah in opozoril zlasti na tekoče davčne prihodke – od davka Imu nekaj več kor 1,3 milijona evrov, davka Irpef 465 tisoč evrov, davka Tari 755 tisoč evrov. Med tekočimi transferji je podčrtal 162 tisoč evrov prihodkov od državne uprave in pa 2,7 milijona evrov transferjev od lokalnih uprav – to je 2,2 milijona evrov z enotnega občinskega sklada, 242 tisoč evrov prispevka za kritje posojil, 76 tisoč evrov za upravljanje Doline Glinščice, 24 tisoč evrov za občinske jasli, 40 tisoč evrov pa je deželnega prispevka za uporabo slovenskega jezika. Nekaj je prihodkov še od prodaje in storitev – 232 tisoč od šolske menze, 11 tisoč od šolabusa, 28 tisoč od tehnične službe, 45 tisoč od odpadkov itd. Da temelji dokument na verodostojnih podatkih in zakonskih predpisih, je na zasedanju potrdil tudi nov revizor Pietro Dessenibus.

