»Občina naj zagotovi izvajanje zaščitnega zakona«

Težave zaradi pomanjkanja osebja z znanjem slovenskega jezika, ki vse od februarja otežujejo delo v kraških rajonskih svetih, še niso rešene. Predsednica rajonskega sveta za vzhodni Kras Nives Cossutta je zato naslovila pismo tržaški občinski odbornici Sandri Savino, ki je pristojna za delovanje občinskih okrožij.

Največja težava je ravno v pomanjkanju prevajalskih storitev, ki bi nekaterim rajonskim svetnikom omogočale delovanje v matičnem jeziku. »Najprej nam je zmanjkalo tajniško osebje, nato pa je kronično pomanjkanje prevajalcev oziroma tolmačev med sejami močno vplivalo na redno delo,« je v pismu odbornici Savino zapisala Cossutta.

Marca je rajonski svet za vzhodni Kras dobil tajniško pomoč z znanjem slovenščine, šele septembra pa so rajonskim svetnikom dodelili prevajalca, ki naj bi se redno udeleževal sej. »Identificirana oseba je do septembra delala kot občinski vzgojitelj; ker je govorila slovensko, je bila ocenjena kot primerna za tolmačenje na naših sejah. Po poskusni dobi pa se je odločila, da te izkušnje ne bo nadaljevala in se bo vrnila k svoji vlogi vzgojitelja,« pojasnjuje avtorica pisma.

»Po skoraj letu dni smo torej na isti mrtvi točki kot februarja. In to kljub dejstvu, da se je občina Trst marca letos pridružila Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije - Julijske krajine za naslednja tri leta in si tako zagotovila 12 tisoč evrov letnih sredstev za delovanje treh okenc,« je še opozorila predsednica.

»Ta dolgotrajna nestabilnost in vztrajno podcenjevanje problema nista v čast upravi tržaške občine in jo postavljata v resen položaj neizpolnjevanja določb 9. člena zakona 38/2001. S tem pismom bi zato rada še enkrat izpostavila to kritično vprašanje in iskreno pozvala k dokončni in trajni rešitvi problema, v upanju, da bo občina zagotovila polno izvajanje zakonskih predpisov,« je svoj dopis zaključila Nives Cossutta.