Občina Trst bo z julijem znižala javni dolg za 27 milijonov evrov

Občina Trst se bo še višje povzpela na seznamu malo zadolženih občin. Dolg občine se bo po novem znižal za 27 milijonov evrov, kar pomeni, da bo ta do konca leta padel pod 40 milijonov evrov, s čimer se bo Trst uvrstil med prvih pet najmanj zadolženih občin v Italiji. S preostalimi posojili bodo še naprej odplačevali 129 naložb, 96 manj, kot jih trenutno odplačujejo.

Zniževanje zadolženosti je včeraj napovedal pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli, ki je spomnil, da je v zadnjih letih, odkar je on v mestni vladi, občina redno zniževala dolg, njegov cilj pa je doseči nezadolženost. S finančno operacijo, ki jo je Bertoli napovedal na včerajšnjem srečanju z novinarji, bodo od prvega julija naprej v občinski blagajni lahko računali na dodaten milijon evrov, od prihodnjega leta naprej pa na dva milijona. S tem denarjem bodo krili tekoče stroške. Med njimi so tudi plače muzejskih sodelavcev, ki so bili v vseh teh letih podplačani. Njim bodo iz bogatejše občinske malhe namenili okoli 700 tisoč evrov, je rekel Bertoli.

Ob tem je še dodal, da so se odločili izplačati tiste kredite, ki so bili za občino najdražji in za katere so plačevali fiksno obrestno mero. »Dolžnost javne uprave in zdrave politike je ustvariti pogoje, ki bodo novim generacijam omogočili svobodo pri izbiranju odločitev. Z gospodarnim ravnanjem je vse to mogoče doseči,» je pristavil občinski odbornik in postregel s statistiko zadolženosti na občini.

