Občina Trst pripravlja pogoje za stavbno pravico Skladu Mitja Čuk

Sklep, s katerim Občina Trst želi spremeniti namembnost nekaterih openskih zemljišč in namesto pravice do skupne rabe na njih vpisati pravico do javne rabe, je bil včeraj na dnevnem redu sestanka svetniškega odbora za javna dela in nepremičnine. Predlog je še pred tem razdelil svetnike v rajonskem svetu za vzhodni Kras, nekateri so, kot smo poročali, pred glasovanjem zapustili svetniško dvorano, eni so volili za, drugi proti, a nazadnje je prevladalo negativno mnenje.

Koncesija ni definitivna rešitev

Nekatera zemljišča, ki jih obravnava sklep, so namreč predmet pravnega spora med občino in opensko srenjo. Eno izmed teh, parcela na Repentabrski cesti je v pristojnosti Sklada Mitja Čuk, ki bi na njej želela izvajati več projektov. Med temi je tudi odprtje novih slovenskih jasli. V trenutnem stanju pa ni mogoče ustanoviti stavbne pravice. Skladu Mitja Čuk so bili med drugim čez poletje dodeljeni deželni prispevki za preureditev stavbe.

Kako naprej

Sklad je moral na Deželo vložiti dokument, s katerim je dokazal svojo pristojnost nad nepremičnino. Za to, da ne bi izgubil prispevka, mu je občina izdala začasno koncesijo za uporabo zemljišča. Kaj zdaj? »Najprej je treba spremeniti namembnost parcele in na njej vpisati pravico do javne rabe, nato pa spremeniti status javnega dobra, nakar bomo lahko ustanovili stavbno pravico,« je zagotovila direktorica občinskega urada za nepremičnine Lucia Tomasi. Sklep pa mora pred tem obravnavati še občinski svet.