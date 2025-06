Občina Trst ukinja oddelek slovenskega vrtca

Staršem slovenskega otroškega vrtca Oblak Niko, ki domuje v Dijaškem domu v Ulici Ginnastica v Trstu, je Občina Trst v petek, 20. junija, sporočila, da ukinja en vrtčevski oddelek. Danes sta predstavnici staršev sekcije Muca Maca in sekcije Maček Muri o tem obvestili slovenskega generalnega konzula v Trstu Gregorja Šuca, predsednika obeh krovnih organizacij Ksenijo Dobrila (SKGZ) in Walterja Bandlja (SSO) ter izvoljene politične predstavnike.

Razlog za ukinitev je manjše število vpisanih otrok, in sicer 23, ki bodo prihodnje leto obiskovali slovenski vrtec v Dijaškem domu. Predstavnici staršev pa v dopisu opozarjata, da so slovenski vrtci zaščiteni z mednarodnimi dogovori. »Za obstoj slovenskih vrtcev ne morejo veljati isti številčni parametri kot za italijanske sekcije,« sta med drugim zapisali v pismu Tjaša Gruden in Anja Pertot.