Občina Trst začela s projekti iz NOO

Občina Trst želi pohiteti s projektno dokumentacijo, s katero bodo dejansko prižgali zeleno luč trem velikim projektom v skupni vrednosti 88 milijonov evrov, ki jih bodo financirali v okviru evropskega načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Zato je občinski odbor včeraj odobril sklep, s katerim so si iz proračunske blagajne »izposodili« 700 tisoč evrov (vsota prihaja iz presežka). S to vsoto bo Občina Trst lahko plačala pripravo projektne dokumentacije. 175 tisoč evrov bo dobil biro, ki bo pripravil projektno dokumentacijo za ureditev linearnega parka v Starem pristanišču, 526 tisoč evrov pa bo šlo za projektno dokumentacijo za postavitev žičniške naprave med mestom in Krasom. S to potezo so člani mestne uprave pokazali, da mislijo resno, ko govorijo o projektu žičniške povezave, in da se na zahtevo referenduma, ki so jo pred dnevi vložili člani različnih okoljevarstvenih združenj, ne ozirajo.

In če bo marsikdo takšen odnos označil kot »politični dribling«, sta dva predstavnika mestnih oblasti na včerajšnjem srečanju z novinarji zatrdila, da gre le za resno odločanje in upravljanje. Pristojni za finance v občinski upravi Everest Bertoli (Liga) je v družbi pristojne za naložbe Elise Lodi (Bratje Italije) spomnil, da imajo za uresničitev predlaganih načrtov, ki jih bo financiral NOO, zelo malo časa, saj morajo biti vsi projekti izvedeni do konca leta 2026, kar je obdobje veljavnosti mehanizma za okrevanje in odpornost.