Občina Zgonik zaposli svetovalca z znanjem slovenščine

Občina Zgonik obvešča, da je razpisala natečaj na podlagi kvalifikacij in izpitov za zaposlitev enega upravnega svetovalca z znanjem slovenskega jezika C kategorije. Gre za plačni razred C1 po deželni kolektivni pogodbi za nevodstveno osebje enotne uslužbenske ureditve, za določen čas in s polnim delovnim časom, in sicer za projekte v sklopu zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001.

Zaposleni bo zadolžen za nudenje pomoči v uradih pri prevajanju posebno zahtevnih dokumentov in za naloge, pri katerih je predvidena raba slovenščine za ustne in pisne stike z drugimi uradi ter uporabniki. Osebje mora biti primerno strokovno in jezikovno usposobljeno pri pisni in ustni rabi slovenskega jezika. Upravljalo bo tudi uradno spletno stran občine, v italijanskem in slovenskem jeziku, ter z njo povezana družbena omrežja.

Besedilo omenjenega razpisa je objavljeno na občinski spletni strani, na naslovu www.comune.sgonico.ts.it, v razdelku Transparentna uprava - Natečaji. Tam so tudi navodila za izpolnitev in oddajo vloge izključno v elektronski obliki. Rok za oddajo je 24. oktober.