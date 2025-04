Občinska slovesnost praznik, ki je povezal vasi in društva

Občinska slovesnost je izzvenela kot praznik, ki je povezal vasi in društva, ki v njih delujejo. Povezali so se pevke in pevci kar sedmih pevskih zborov, ter godbenice in godbeniki dveh pihalnih orkestrov. In povezali so se mladi, ki so si ob spomenikih na občinskem ozemlju podajali štafetno palico in jo nato položili ob spomenik.

Ob mogočnem spomeniku, kjer so poimensko, po abecednem redu – od Angele Bandi do Milana Žuljana – navedeni vsi Brežani in Brežanke, padli za svobodo, je danes Občina Dolina množično počastila osemdeseto obletnico osvoboditve izpod nacifašizma.

»Brežanke in Brežane, predvsem pa vse antifašistke in antifašiste« je najprej pozdravil župan Aleksander Coretti. Obregnil se je ob politike, ki niso sposobni izreči besede protifašizem in spomnil, da je ravno protifašizem »nikoli zaključeno poglavje, ki ga ne gre arhivirati«. Mlade je spomnil, da svoboda in demokracija nista darili, padli z neba, ampak so ju izbojevali tudi tisoči Italijani in Slovenci, ki jih je fašistični režim preganjal, deportiral, ubil.

O poskusih sprevračanja zgodovine je spregovoril podpredsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) Alessandro Pollio Salimbeni. V Italiji pogosto slišimo, da je Mussolini storil veliko dobrega in eno veliko napako, ko je vstopil v drugo svetovno vojno, a pozabljamo, kaj vse je Mussolinijev režim storil pred letom 1940, je dejal Salimbeni. Kaj pa fašizem, ki je od leta 1920 spreminjal imena ljudi in krajev?

Pohvalil je krajevne skupnosti, ki se v teh dneh zbirajo ob spomenikih, da bi praznovale osvoboditev. Vrednote, ki jih navdihujejo, so zapisane v italijanski ustavi. V navdih pa so lahko tudi besede, ki jih je partizan in pisatelj Italo Calvino zapisal v romanu Il sentiero dei nidi di ragno. Res je, da so se med drugo svetovno vojno v vrtincu nasilja znašli tako okupatorji kot odporniki, a partizani so se borili za odrešitev, za osvoboditev. »Svoboda pomeni, da ne bomo več sužnji.«

Slovesnost se bo nadaljevala pred občinsko telovadnico, kjer bodo na sporedu nastopi posameznih zborov in pihalnih orkestrov, ob 20.30 pa se bo pričel koncert skupine Rock Partyzani.