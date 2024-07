Protest in debata o jaslih

Pred včerajšnjo sejo tržaškega mestnega sveta so sindikati CGIL, CISL, UGL, UIL, CISAL pripravili protest proti tržaškemu županu Robertu Dipiazzi in mestnim oblastem. Na Velikem trgu so izpostavili nasprotovanje privatizaciji novih jasli v Rojanu. Protestniki, teh je bilo več kot sto, so se zbrali pod Mestno hišo. Poleg transparentov z napisi »Ne na koži otrok in vzgojiteljic« in »Pravice pred profitom« so v rokah nosili tudi sindikalne zastave. Del protestnikov je prišel tudi v dvorano občinskega sveta, kjer je želel v živo prisluhniti argumentom, s katerimi odločevalci utemeljujejo potrebo po privatizaciji vzgojno-izobraževalnih storitev.

A ta tema je na vrsto prišla šele zvečer. Zapletlo se je že na začetku, ko je Marcelo Medau iz vrst Bratov Italije predlagal zamenjavo vrstnega reda za obravnavo predlogov sklepa. Predlagal je, da bi govorili najprej o sklepu, ki zadeva prenos Ul. Gioia in upravljanje s tamkajšnjimi parkirnimi mesti v občinske roke, nato o ceniku pristojbine za odpadke, in šele nato o rojanskih jaslih. Ta predlog je zavrnil Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je dejal, da bi bilo prav dati prednost temi jasli iz spoštovanja do protestnikov, ki so se zbrali pod Mestno hišo. Ko bi morali o teh dveh predlogih glasovati, se je zataknilo zaradi tehničnih težav. Sledila je prekinitev.

Razprava o rojanskih jaslih je uvedla Valentina Repini (DS), ki je spomnila župana, da se je v svojem volilnem programu, tako leta 2016 kot leta 2021, zavzel proti zunanjemu izvajanju storitev, še posebej na področju vzgojno-izobraževalnih nalog. Županu je očitala, da ima na področju javnih storitev enak pristop kot pri privatnih dejavnostih. Spomnila je na županovo izjavo ob odprtju kavarne Sacher, ko je dejal, da ni nič čudnega, če rezina torte stane 10 evrov. Tisti, ki si jo lahko privoščijo, naj si jo pač kupijo, drugi naj jo gledajo. »Podobno vizijo imate pri upravljanju javnih storitev,» je bila ostra Repini.

