Občuten shod za mir v Ukrajini

Na Trgu Vittorio Veneto se je danes na shodu za mir v Ukrajini zbralo več ljudi, zlasti pripadnikov ukrajinske skupnosti. Udeleženci so z zastavami in transparenti pozvali ruskega predsednika Putina, naj konča z vojno in zaprosili svet, naj jim pomaga. Hkrati so opozorili, da se ne bodo predali.

Shod je bil občuten, zapeli so ukrajinsko himno, pred mikrofonom pa so se zvrstili nastopi ganjenih govorcev, tekle so tudi solze, ob prepričanju, da bodo ubranili svojo državo in narod. Pred koncem so vsi skupaj pokleknili in zmolili oče naš za mir.