Občutki umetnic, ki so zbežale iz Ukrajine

V tržaški občinski umetnostni galeriji na Velikem trgu bo svoje umetnine bo od danes do 10. februarja razstavljalo devet ukrajinskih umetnic, ki so bile po ruski invaziji na Ukrajino prisiljene zbežati iz svoje domovine. Danes živijo v Italiji, na Portugalskem in Poljskem.

Razstava je del evropskega projekta Echoes of unity. V galeriji mestne hiše si bo mogoče ogledati dela, ki prikazujejo občutke umetnic ob življenju v begunstvu. Avtorice del so navdih iskale v »stanju vmes«, kjer nič v njihovem življenju več ni tako, kot je bilo, a hkrati nič še ni popolnoma definirano. Gre za stanje tistih, ki v različnih obdobjih živijo med različnimi kraji, jeziki in identitetami, med izgubami in življenjskimi priložnostmi, med travmami in upanjem. Umetnost postane torej prostor upora in novih priložnosti.