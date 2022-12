»Obed v bistroju si bodo lahko privoščili tudi študentje«

Ana Roš je Hišo Franko v Kobaridu spremenila v eno najzanimivejših slovenskih kulinaričnih destinacij. Je ambasadorka celotne regije, ki je kmečko izročilo Slovenije postavila na svetovni oder. V restavraciji je začela streči sestavine, ki jih običajno ne povezujemo z visoko kulinariko. Tu ni kaviarja ali tartufov, ki bi upravičevali ceno menijev. Ana je večkrat dokazala, da se lahko iz povsem preprostih sestavin ustvarjajo biseri.

To so kulinarični poznavalci še posebej cenili in tudi nagradili. Norija se je začela z Netflixovim Chef’s Table maja 2016, se nadaljevala z Aninim naslovom najboljše kuharske mojstrice na svetu in traja še danes, saj zanimanje tujih medijev in gostov za kulinarični čudež pri Kobaridu kar ne pojenja. Roševa, sicer po izobrazbi diplomirana diplomatka in nikdar šolana kuharica, je garačica, ki se delu posveča z dušo in telesom. Njena ustvarjalnost nima meja. Ko se ne ukvarja s sestavljanjem menijev in iskanjem živil, rada bere. In tudi piše. V Tržaškem knjižnem središču je včeraj na povabilo Slovenskega kluba in SKGZ predstavila kuharsko monografijo Sonce in dež, ki sta jo sicer pred pandemijo spisali dve avtorici, poleg Ane še novinarka Kaja Sajovic. Tudi knjiga je zasnovana kot preplet dveh pripovedi: osebno-intimen je Anin, raziskovalno-faktografski Kajin.

S kuharsko virtuozinjo smo se včeraj srečali in z njo poklepetali o njenih projektih, predanosti delu, brutalnem tempu (v Trst je prispela v nedeljo iz Bolgarije). Pa tudi o Michelinovih zvezdicah. Med pogovorom smo opazili, da ima na levem prstancu in sredincu tetovirani rdeči zvezdici - Michelinovi. Hiša Franko ju je v Michelinovem vodniku za leto 2022 obdržala obe.