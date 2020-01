Obeta se varčna ulična razsvetljava

Občani nekaterih mestnih predelov bodo bogatejši za novo ali prenovljeno ulično razsvetljavo. Skupina Hera Luce namerava skupno nadomestiti 300 dotrajanih svetil in postaviti okoli deset novih drogov, predvidena pa so tudi viseča javna svetila. Gre za 5,9 milijona evrov težko naložbo, ki predvideva zamenjavo oz. predelavo potratnih svetil in zamenjavo le-teh z novimi, varčnimi LED svetili, v samem mestnem jedru, na območju Sv. Vida, Sv. Jakoba, Barkovelj, Škednja in Pončane. V kraških vaseh ni predvidena zamenjava javne razsvetljave. Edini kraj, kjer so že postavili nova svetila, so Opčine, in sicer na Nanoškem trgu, ki so ga prenovili pred kratkim.