Oblak črnega dima se manjša (foto)

Oblak črnega dima, ki se je širil iznad požariščnega območja pod Socerbom in dosegel širino več kilometrov, tako da je bil viden v večjem delu Trsta, se je okrog 16.15 precej zmanjšal. Ponekod dim skorajda ni bil več opazen. Tudi s požarišča prihajo sicer zelo razdrobljene in za zdaj še nepreverjene informacije, da naj bi bil požar pod nadzorom. Gasijo tudi trije helikopterji, odločilna pa naj bi bila zlasti vloga kanadera, ki je do 16.20 opravil že kakih pet ali šest posredovanj.

Na požarišče bo, kot kaže, priletel še en kanader.