Območja omejene hitrosti za boljše življenje

Območja omejene hitrosti, bolj znana z imenom cone 30, v mestnem središču ne vplivajo na čas potovanja in pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja celotne skupnosti. To je sporočilo, ki ga ob evropskem tednu mobilnosti želijo posredovati javnosti svetniki in svetnice, občinski in deželni, strank Zdaj Trst in Pakta za avtonomijo. »Prepričani smo, da predlog spremembe zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je predstavil minister Matteo Salvini, ni učinkovit, saj ne upošteva, da je večina nesreč posledica prekomerne hitrosti in nespoštovanja omejitev,« je v soboto na javnem srečanju povedala Giulia Massolino, ki bo deželnemu svetu predlagala, naj se izreče proti Salvinijevemu predlogu spremembe zakona o varnosti cestnega prometa in naj podpira vse akcije in pobude namenjen ustvarjanju človeku in okolju prijaznejše ureditve urbanega okolja.

Na občino pa je naslovil predlog svetnik Riccardo Laterza, z željo, da bi Trst kratkoročno postal »mesto 30«, podobno kot večja italijanska mesta, denimo Bologna in Turin. »Pravi model naj bi bila španska mestna središča, kjer so že zdavnaj uvedli območja omejene hitrosti in pridobili na kakovosti življenja. V središču Trsta peljejo avtomobili prehitro tudi v bližini peš con in prehodov za pešce,« je svetnik poudaril in pokazal križišče med Drevoredom 20. septembra in Ulico Brunner, kjer je potekalo srečanje, »to je primer križišča, kjer vozniki radi pritisnejo na plin, predvsem ko se na semaforju prikaže rumena luč. A križa se s peš cono in vidljivost je na ovinku omejena. Tu bi bila potrebna cona 30, podobno kot pri Stari mitnici, kjer večkrat pride do nesreče.«

