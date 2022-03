Obnova svetoivanskega Narodnega doma živahno napreduje

Če ste se v zadnjih časih mudili pri Sv. Ivanu, ste najbrž opazili, kako se pri Narodnem domu v Vrdelski ulici ves čas nekaj dogaja. Gradbišče se hitro spreminja in živahno napreduje, tako da bi v začetku leta 2023 – kot napovedano – res lahko že vstopili v nove in sodobno urejene prostore, kjer bodo doma Slovenski raziskovalni inštitut, Oddelek za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici, domači društvi Slavko Škamperle in Marij Kogoj ter po novem tudi Odsek za mlade bralce.

Dela so stekla pred nekaj več kot enim letom, po predvidevanjih pa naj bi trajala dve leti. »Večjih zapletov k sreči doslej ni bilo, tako da lahko pričakujemo, da bo v začetku prihodnjega leta poslopje urejeno in kajpak dodeljeno našim potrebam,« je potrdil Livio Semolič, ki je za krovni organizaciji SKGZ in SSO sledil načrtu obnove Narodnega doma. Pri deželnem pristojnem odborniku za premoženje Sebastianu Callariju se je aktiviral tudi za finančno kritje nabave opreme za prostore.

Kateri pa naj bi bili prihodnji koraki? V tej fazi bo nujno vključiti ravnatelje slovenskih šol, s katerimi se bo treba po Semoličevih besedah dogovoriti, do kakšne mere bodo prostori lahko funkcionalni in koristni tudi za šolsko mladino.