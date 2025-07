»Oboji so krivi, največji davek pa plačujejo nedolžni ljudje«

»Vojna je bila vedno grozota. Njene posledice so plačevali predvsem ubogi ljudje, pogosto neoboroženi civilisti vseh starosti. Tudi v vojnah današnjih dni se ponavljajo neskončne grozote. To se dogaja v Gazi, pa tudi v Sudanu in drugod, od koder mediji ne poročajo.«

S temi besedami se pričenja pismo, poziv k miru tržaškega škofa Enrica Trevisija. »Izrael, pa tudi Hamas pozivamo, naj prenehata z obleganjem in stradanjem civilnega prebivalstva v Gazi,« je v poslanici zapisal škof in obe nasprotujoči si strani obtožil grozot, ki smo jim priča v palestinski enklavi. »Oboji so krivi, oboji trmasto zasledujejo cilj zmage za vsako ceno, pri čemer največji davek plačujejo nedolžni ljudje, otroci, ženske. Za vse bodo nekoč odgovarjali pred Bogom,« je še povedal Trevisi.

Spomnil se je Srebrenice

Škof se je spomnil tudi nedavne tridesete obletnice masakra v Srebrenici. 11. julija 1995 so vojaške sile bosanskih Srbov namreč zavzele enklavo pod zaščito Združenih narodov in izvedle genocid nad tamkajšnjim prebivalstvom, v katerem je umrlo več kot 8000 ljudi.

»Ne privadimo se na to, kar je nehumano in ni vredno civilizirane družbe. Ne prenehajmo z molitvijo za mir,« je zapisal Trevisi in povabil vse vernike, tako v cerkvah kot doma, naj v nedeljo v tihi in iskreni molitvi izrazijo jasno nasprotovanje vojnam. Obenem je spomnil na pomen dialoga med religijami in politike pozval, naj se z diplomacijo zavzamejo za prekinitev ognja v Gazi. Enako je dejal za univerze in druge izobraževalne ustanove ter civilno družbo, ki bi se morale prav tako zavzeti za čimprejšnjo razdelitev humanitarne pomoči sestradanim prebivalcem palestinske enklave.

»Naše družine naj postanejo hiša miru. Naša družba naj postane hiša miru. Vzgajajmo otroke v miru in nenasilju, vlagajmo v pravico, bratstvo in dialog,« je sklenil prvi mož tržaške škofije.