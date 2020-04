Obrtnik doma ne umre zaradi virusa, lahko pa od lakote

Krizno obdobje, ki ga povzroča novi koronavirus, je težka izkušnja za mnoge panoge, še zlasti pa je hudo za obrtnike. Nekateri lahko nadaljujejo z delom, večinoma za urgence, mnogi pa so začasno prenehali s poslovanjem.

Na Tržaškem so številni člani Slovenskega deželno gospodarskega združenja (SDGZ) v težavah, isto velja tudi za člane stanovske organizacije Confartigianato. Predsednik obrtne sekcije SDGZ Maksi Kralj, ki se ukvarja z vzdrževanjem in inštalacijami centralnih kurjav in ima sedež v obrtni coni v Občini Zgonik, načrtuje delo iz tedna v teden v pričakovanju, da se položaj čim prej izboljša. Predsednik tržaške zveze Confartigianato Dario Bruni pa opozarja, da sta glavni vprašanji likvidnost in birokracija. V Italiji primanjkujejo normativi za jamstvo plačil in so zato mnogi obrtniki v težavah. »Če ostaneš doma, ne boš umrl zaradi koronavirusa, lahko pa umreš od lakote,« pravi Bruni.

Kralj je povedal, da je stanje težko za vse obrtnike, saj so mnogi zaprti in le malokdo lahko posluje. Med temi so v glavnem vodovodni inštalaterji, termotehničarji, električarji in drugi, ki pa lahko opravljajo le nujna dela. Tem gre dodati avtomehanike, avtokleparje in vulkanizerje, ki so ravno tako odprti samo za nujno delo. V zgoniški obrtni coni so na primer odprti vulkanizer, avtoklepar Colja, podjetje Danev, ki se ukvarja s čiščenjem greznic, vendar so vsi podrejeni izključno izrednemu delu. Sam Kralj je med tistimi, ki opravlja le nujna dela, rednega vzdrževanja npr. ne sme opravljati.

Drugače so vsi obrtniki zaprti, od frizerjev do zidarjev, kamnosekov in mizarjev. V obrtni coni Dolina so nekateri prosili tržaškega prefekta, ali lahko nadaljujejo z delom, kajti so del verige proizvodnih dejavnosti, ki jih nedavna uredba italijanske vlade dovoljuje. Sicer je Kralj glede prihodnosti povedal, da »vsi čakamo na to, kako se bo zadeva razvila«, delo pa se načrtuje iz tedna v teden in torej izredno kratkoročno, pri delu pa se seveda poslužujejo vse potrebne zaščitne opreme. »Vsi računamo, da se bo stanje kmalu izboljšalo in da se bomo kmalu vrnili v normalnost,« je še povedal Kralj.

»Veliko zaskrbljenost« je po drugi strani izrazil Bruni. Četudi bo priliv denarja iz Rima oziroma Bruslja, bo treba na to dolgo čakati, to pa bo hudo še posebej za podjetja, ki niso na seznamu tistih dejavnosti s kodo Ateco (gre za šifro oz. kodo, ki označuje tip gospodarske dejavnosti), ki lahko še obratujejo. Glavni problem je likvidnost, saj ni nobenega zakona, ki bi jamčil plačilo za upnike. Če obrtnik ne prejme plačila, mora na sodišče, to pa zahteva – kot znano – mnogo časa. Temu gre dodati hudo birokracijo. Ob ponovnem zagonu gospodarskih dejavnosti bo nujno spremeniti mnoge normative ali vsaj razbremeniti podjetja problemov, ki že danes povzročajo številne težave, je poudaril. Namig, da bodo nekatere dejavnosti spet stekle po velikonočnih praznikih, je po njegovi oceni nevaren, saj bi to lahko povzročilo nove okužbe. Na vsak način je treba počakati, kako se bo vse izteklo, saj se bomo morali drugače navaditi na zaščitne maske, rokavice idr. Cene bodo poskočile, problem likvidnosti bo ostal in vprašanje je, koliko obrtnikov bo preživelo. Po krizi leta 2008 so mnoga podjetja zaprli, je dejal Bruni in razložil, da je v 96 odstotkih malih podjetij manj kot 10 zaposlenih. Italijanski obrtniki so ustanovili poseben sklad (FSBA). V Furlaniji - Julijski krajini je včeraj ob 13. uri prosilo za finančno podporo 3644 oz. 80 odstotkov obrtnikov. Od teh je bilo 312 na Goriškem, 1910 na Videmskem, 1104 na Pordenonskem in 318 na Tržaškem. Naslednji korak je postaviti zaposlene na čakanje na delo.

Skratka, »upamo, da bo ta cunami kmalu za nami,« je še dejal Bruni in poudaril, da »če ostaneš doma, ne boš umrl zaradi virusa Covid-19, a umrl boš od lakote.«