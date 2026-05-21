Obrtniki so se spoznavali in izmenjavali izkušnje

Led je razbila Martina Arčon, ki je z zbranimi delila praktične nasvete, kako učinkovito predstaviti podjetje v dveh minutah. Pomembno je biti pozorni na komunikacijo, tako na verbalni kot neverbalni del, je dejala in opozorila, da navadno posvečamo premalo pozornosti neverbalnemu delu. Delovati je treba samozavestno, tudi z držo telesa si lahko pomagamo, da preženemo notranji strah, je namignila.

»Beseda je tekla o tem, kar je ključno tako v poslovnem svetu kot v vsakdanjem življenju - to je prvi vtis, tisti, ki ga ustvariš v prvih sedmih sekundah. Od pogleda do nasmeha, kako izgledamo ali kako stisnemo roko. Na srce sem jim položila, naj bodo oni - oni. Ni treba da se delajo drugačni in se prilagajajo okolju, v katerem so, ampak da so avtentični. Ker ravno ta avtentičnost je zmagovalna - taki kot smo v zasebnem bodimo tudi v poslovnem življenju,« je dejala in opozorila, da se je vedno potrebno postaviti v čevlje drugega.

Del profesionalne komunikacije oz. predstavitve je postala tudi vizualna predstavitev, se pravi poslovna fotografija. Zanjo je v torek poskrbela goriška fotografinja Dominique Pozzo, ki je uredila interaktivni foto-kotiček za profesionalno fotografiranje. Kakšna naj bo poslovna fotografija? »Čista. Oseba mora biti urejena, najboljše je, da nima preveč pisanih oblačil. Na tak način deluje samozavestno, profesionalno, pristno in usklajeno s svojo dejavnostjo in osebnostjo.« Oseba mora biti na fotografiji čim bolj naravna, »naraven izraz deluje bolj profesionalno kot prisiljen nasmeh.«