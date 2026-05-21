Kraji prehajanja z novim simboličnim pomenom

Attraversamenti / Prehajanja. Tako nosi naslov razstava goriške umetnice Annibel Cunoldi Attems, ki so jo odprli prejšnji teden v prostoru Crew. Udeležence odprtja sta nagovorila predsednik družbe Sdag Giuliano Grendene, ki je izrazil zadovoljstvo nad tako številčno udeležbo, in Alessia Mucci, vodja projekta za Sdag, ki je na kratko predstavila nekatere dosežke projekta Crew. Med njimi je izpostavila prenovo nekdanje menze družbe Sdag, danes večnamenskega prostora, in kiparske natečaje, s katerimi sta bili že postavljeni dve umetniški deli – eno na italijanski in drugo na slovenski strani meje. Junija bosta na vrsti še naslednji dve: delo slovenskega umetnika Damjana Komela bodo umestili nedaleč od prostora Crew, medtem ko bo delo Stefana Comellija postavljeno blizu karting proge v Vrtojbi.

Kulturna vodja projekta Cristina Feresin je nato predstavila umetnico in njena dela ter s tem odprla razstavo, ki bo na ogled do 31. avgusta, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.

Soočenje med kulturami, odnos do simboličnih krajev, preseganje fizičnih in simboličnih meja ter tema prehajanja iz enega stanja v drugo, iz ene oblike bivanja v drugo. Na teh izhodiščih temelji Attraversamenti / Prehajanja, je razložila Cristina Feresin. Annibel Cunoldi Attems je dejavna na mednarodni umetniški sceni in že desetletja raziskuje prepletanje jezika, prostora in spomina skozi različne izrazne medije: od grafike do slikarstva, od fotografije do instalacije.

Zamisel za razstavo izhaja prav iz odnosa do simboličnih krajev prehajanja, prostorov prehoda, ki dobijo pomen, ki presega njihovo prvotno funkcijo. V tem smislu je prostor Crew, ki leži na meji med Italijo in Slovenijo, idealno prizorišče za umetničina dela.

Raziskuje različne teme

Razstava predstavlja črno-bele fotografije in instalacije, ki razmišljajo o spominu, krajih ter odnosih med podobo, besedo in prostorom. Med osrednjimi deli so tista, posvečena tržaškemu Staremu pristanišču, simbolu »zamrznjenih«, spreminjajočih se prostorov, ter instalacija o Anhovem, ki skozi negativne podobe in večplastne perspektive obravnava odnos med gospodarskim razvojem in okoljsko zavestjo. Reinterpretirani so tudi simbolni kraji evropske zgodovine, kot je Glienicker Brücke (»Most vohunov«), povezan s hladno vojno in danes simbol enotnosti, ter instalacija Diversité, ustvarjena ob pobratenju med Parizom in Berlinom. Osrednji element razstave je tudi uporaba besede kot sredstva refleksije in pomena. To se kaže v instalaciji Freiklang / Kontrolle / Provocation, posvečeni nasprotju med svobodo in nadzorom, ter v projektu, navdihnjenem z delo Franca Basaglie, ki skozi fotografije in besedne fragmente raziskuje teme identitete, reda in preobrazbe. Annibel Cunoldi Attems se je zahvalila za vabilo in za priložnost, da razmisli o drugačnem in zanimivem prostoru, kakršen je prostor Crew, pri tem pa poudarila tudi odlično sodelovanje z organizatorji. Ena izmed instalacij je, kot je pojasnila Cunoldi Attems, šele začetek širšega projekta. Dodala je še, da jo posebej veseli, da jo predstavlja prav tukaj, v prostoru, kjer je odnos med »znotraj« in »zunaj« še posebej izrazit.

Vodilni partner projekta Crew vizij je podjetje Sdag, projektni partnerji pa so Občina Šempeter-Vrtojba, Univerza IUAV Benetke, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo in Kulturni dom Nova Gorica. EZTS GO je pridruženi partner.