Ograja na Trgu Libertà ni rešitev

Postavitev ograje okoli Trga Libertà ne bo preprečila zbiranja migrantov na tem območju, temveč bo poskrbela za selitev »problema« na drugo lokacijo. Takšnega mnenja so predstavniki leve sredine, ki so se odzvali na načrt tržaške občine, da prepreči dostop do trga pred glavno železniško postajo (po napovedih v večernih in nočnih urah), za kar je v sklopu novega rebalansa proračuna dodelila 1,2 milijona evrov.

Najprej so ogradili kip cesarice Sissi na Trgu Libertà, zdaj bi ogradili še cel trg. »Kateri bo naslednji korak? Zapreti Garibaldijev trg? Nadaljevati po tej poti, vse dokler ne bo Trst mesto prepovedanih con?« se je spraševala vodja tržaške sekcije Demokratske stranke Maria Luisa Paglia.

Z istimi sredstvi bi lahko odprli prostor za zasilno gostitev in prenočitev migrantov. Bolj kot iskanje rešitev ob revščini, stiski in migracijskih fenomenih, pa načrti občine kažejo na propagandno akcijo desnice ob začetku volilne kampanje, so mnenja tudi predstavniki drugih levosredinskih strank. Kritike so padale tudi na račun represivnih posegov, s katerimi se občina loteva varnosti.