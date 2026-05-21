Policija si ogleduje posnetke neofašističnega napada

Torkovo nasilje v Drevoredu 20. septembra, ob vsakoletni neofašistični komemoraciji pretepača in kasneje vojnega dopisnika Almeriga Grilza, je Tržačane spomnilo na preteklost tega območja. Javnost je tudi opozorilo na fašistični ritual, za katerega se je desetletja malokdo zanimal.

Zdravniško pomoč je po izgredih potrebovalo vsaj devet ljudi, šest protestnikov, dva novinarja in policist. Mediji in mimoidoči so dogajanje temeljito dokumentirali, nikomur ni uspelo obdržati pokritega obraza. Policija je uvedla preiskavo v zvezi z neofašističnim nasiljem nad protestniki, proti protestnikom pa zaradi neprijavljenega shoda. Kot je Primorskemu dnevniku pojasnila kvestorica Lilia Fredella, je ovadbo za zdaj podala ena oseba, a za to je še čas. Preiskovanih oseb še ni, posnetke pregledujejo. »Menim, da bo na osnovi posnetkov mogoče marsikaj razjasniti,« je pristavila. Glede fašističnih pozdravov pa je dejala, da policija z dejstvom seznani državno tožilstvo, ki mora nato oceniti, ali gre uvesti postopek.

Komemoracija za Grilza v Ul. Paduina je bila, tako kot vsako leto, prijavljena. Videoposnetkov je na pretek, mnogi navzoči desničarji so bili za poznavalce relativno znani obrazi.

Nezaslišano nasilje

»Kar se je zgodilo v drevoredu, je nezaslišano, spet smo videli pravo obličje fašizma, organizirano skvadristično nasilje,« je zapisal antifašistični kolektiv, ki je komemoraciji nasprotoval. Novinarju dnevnika Il Piccolo Gianpaolu Sartiju, ki ga je v glavo udaril neofašist, je na pobudo svetnika Francesca Russa (DS) izrazil solidarnost deželni svet FJK, tako kot predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, novinarski sindikat Assostampa in Novinarska zbornica. Nasilje so obsodili vsa opozicija v deželnem svetu in svetniška skupina Naprej, Italije, partizanska organizacija VZPI-ANPI in mnogi drugi, med njimi tudi opensko društvo Tabor. Medtem pa sta deželni odbornik Fabio Scoccimarro in tržaško vodstvo Bratov Italije krivdo naprtila antifašistom, ki naj bi hoteli odločati, kdo lahko prireja shode in kdo ne.