Dve avtobusni liniji, štirje nočni vlaki, tri velika parkirišča

Nakup vstopnice za koncert je le prvi korak. Sledi načrtovanje logistike: kako v čim krajšem času priti do prizorišča, kje najti najbližje parkirno mesto in seveda, kako zapraviti čim manj denarja.

Prav o prometu, zaporah, parkiriščih, izrednih vlakih in avtobusih je tekla beseda na srečanju, ki je včeraj potekalo v prenovljenem občinskem centru za obveščanje in zaščito. Gorico bo namreč v nedeljo, 31. maja, preplavilo okrog 25 tisoč ljubiteljev glasbe. Na ta dan bo zaživelo novo koncertno prizorišče na letališču na Rojah, vzporedno z njim pa se bo začela turneja italijanskega kantavtorja Cesareja Cremoninija.

Oranžna in rdeča linija

Pod oder pevca bo mogoče prispeti na različne načine. Po besedah deželne odbornice za infrastrukturo Cristine Amirante se je kombinacija vlaka in avtobusnih prevozov že izkazala za uspešno pri drugih podobnih dogodkih. Organizirani bodo štirje izredni nočni vlaki po koncertu dva proti Trstu (1100 mest), eden proti Benetkam - Santa Lucia in eden proti Portogruaru (skupno 800 mest). Iz Gorice bodo odpotovali med 1. in 2. uro ponoči. Zaradi del na železniškem vozlišču v Vidmu bodo povezave prilagojene, zato bodo nekatere smeri potekale mimo Vidma. Namen teh povezav je omogočiti vsem v deželi varen povratek domov tudi pozno ponoči.

Vzpostavljeni bosta dve liniji avtobusnih prevozov. Linija A (rdeča linija) bo povezovala parkirišče pri Rdeči hiši s koncertnim prizoriščem. Ustavila bo tudi v Ulici Morassi, nato na goriškem glavnem pokopališču in še v Ulici Terza Armata in se spet vrnila proti Rdeči hiši. Od pokopališča bodo obiskovalci pot nadaljevali peš. Na voljo bo tudi linija B (oranžna linija), ki bo startala na železniški postaji in pripeljala udelžence koncerta do tovarne Witor’s, od koder bo prav tako treba peš do vhoda. Avtobusi bodo vozili od 18. ure do 3. oziroma 4. ure zjutraj, v času največje gneče, pa bodo peljali tudi vsaki dve minuti. Vozovnica bo stala 5 evrov, nakup pa bo mogoč prek spleta in na blagajnah APT. Karte bo mogoče kupiti tudi neposredno na avtobusu, vendar bo cena za en evro višja. »Pričakujemo množično uporabo javnega prevoza, saj gre za najudobnejšo rešitev, ki omogoča brezskrbno izkušnjo brez težav s parkiranjem in zastoji,« je zaključila Amirantejeva in dodala, da v deželi na splošno beležijo porast uporabe javnega prevoza.

Tri velika parkirišča

Za tiste, ki se bodo na koncert pripeljali z avtomobilom, bo v okolici prizorišča na voljo skoraj 10.000 parkirnih mest. Parkirišče A v Sovodnjah bo dostopno z Malnišča. Tu bo prostora za približno dva tisoč vozil. Namenjeno bo predvsem tem, ki se bodo v Gorico pripeljali z juga, se pravi s Tržaškega. V Gabrjah jih bodo zapore preusmerile v Sovodnje. Parkirišče G bo na območju Štandreža v okolici tovarne Witor’s. Vozniki se bodo do parkirnega mesta lahko pripeljali po Ulici San Michele.

Z obeh parkirišč bodo potem uporabniki pešačili do koncertnega prizorišča. Usmerjalo jih bo tudi številno osebje, ki bo prisotno na vseh lokacijah. Največje parkirišče V, ki bo lahko gostilo do štiri tisoč avtomobilov, bo le par minut peš oddaljeno od odra. Uredili ga bodo na travnati površini letališča in bo dostopno iz Ulice Bratov Rusjan. V slednjega bodo preusmerjeni predvsem avtomobili, ki bodo prispeli po avtocesti do štandreškega krožišča.

Vsa parkirišča in celotno območje bodo opremili še z dodatnimi svetili, ki bodo omogočila prihod in odhod od koncerta v čim večji varnosti. Parkirna mesta bodo na dan koncerta na voljo od 9. ure do 1. ure zjutraj. Cena parkiranja za avtomobile bo na parkiriščih A in G znašala 20 evrov, na parkirišču V pa 25 evrov. Parkirišče G nudi možnost parkiranja tudi avtobusom, ki bodo za mesto plačali 120 evrov. parkirno mesto je že mogoče rezervirati na spletni strani www.parkforfun.com. VGorici bodo na voljo tudi običajna mestna parkirišča (Rdeča hiša, Ulica Toscolano).

V nedeljo, 31. maja, bo od 14. ure v okolici koncertnega prizorišča veljal spremenjen prometni režim. Državna cesta št. 55 bo zaprta med Gabrjami in Štandrežem, krožišče v Štandrežu pa bo strogo prepovedano za pešce in kolesarje. Nekdanja pokrajinska cesta št. 13 bo enosmerna proti Sovodnjam. Deželna cesta št. 117 bo med semaforjem med Štandrežem in Sovodnjami ter goriškim glavnim pokopališčem prehodna izključno za pešce. Edina možnost za dostop do prizorišča peš iz mestnega središča bo skozi Rojce, Štandrež in Pot na Roje. Za invalide bosta zagotovljena namensko parkirišče in ploščad. Ob odru bo deloval nadzorni center z droni za spremljanje stanja v živo.