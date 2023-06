Obrtniki v središču mesta

Od nakita do lesenih kipov, plakatov in zelišč je zbranih v večji kontejnerski zgradbi, ki zaseda del Borznega trga in na dveh nadstropjih združuje izdelke skupine tržaških obrtnikov CrafTS. S tržaško občino in zvezo trgovcev Confcommercio so stopili iz svojih delavnic in se začasno preselili v središče mesta, kjer so od 1. junija že sprejeli nepričakovano visoko število kupcev. Prvi poskus začasne izložbe so sicer izpeljali decembra na Ponterošu. Kljub zimskim neurjem je takrat zamisel bila uspešna, zato so se obrtniki še bolj številni zbrali v večjem prostoru, kjer si je vsak uredil svoj kotiček. Ta bo na Borznem trgu zaprl vrata jutri ob 21. uri.

K poletni različici dogodka je pristopila tudi Erika Inamo z izdelki in pridelki iz svojega vrta. »S sabo sem prinesla čaje, različne mešanice zelišč in modne dodatke iz naravnih vlaken in barvil,« je pojasnila obrtnica, ki ima svojo delavnico v Boljuncu. Erikin vrt - Il giardino di Erika se je pred kratkim pridružil skupini CrafTS. Nastal je sicer leta 2019 kot čebelarsko podjetje, pred enim letom pa je čebelarka ponudbo nadgradila z ročno izdelanimi šali, etuiji, vrečkami in drugimi dodatki. »Prisotnost v središču mesta se nedvomno obrestuje, saj lahko svoje delo promoviramo na drugačen način, kupcu obrazložimo, kaj ima pred sabo in koliko je dela za vsakim proizvodom,« je še dodala.