Obsežna čezmejna reševalna vaja uspešna

»Če nikdar ne izvedeš simulacijske vaje, nikoli ne boš vedel, kje bi se v primeru resnične nevarnosti lahko zataknilo,« je bilo slišati po zaključku čezmejne vaje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jo imenovali Množična nesreča Socerb 2025 in je potekala danes v jutranjih urah v okolici socerbskega gradu. Tu se je že ob zori zbralo več kot 250 udeležencev. Na kraj so prispela gasilska in reševalna vozila tako iz Slovenije kot iz Trsta in Benetk, priletel je tudi helikopter.

Vaja je potekala v sklopu projekta Interreg Italija - Slovenija 2021-2027 AidMIRE oziroma Kapitalizacija dobrih praks za obvladovanje množičnih nesreč na čezmejnem območju, ki ga letos vodi Zdravstveno podjetje Asugi. Partnerji projekta, ki je vreden 749.544 evrov, so Splošna bolnišnica Izola, Zdravstveni dom Sežana in Zdravstveni dom Izola ter Zdravstveno podjetje ULSS 3 Serenissima iz Benetk. Simulacijo so izvedli v sodelovanju z Območnim uradom Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Kopru, pridružilo se je veliko prostovoljcev iz raznih gasilskih društev. Z izvedbo simulacije so testirali nekatere protokole, ki so jih partnerji sprejeli v okviru čezmejnega sodelovanja, kot je denimo možnost, da reševalna vozila peljejo z ene na drugo stran meje. »Ranjence« so od Socerba odpeljali tako v Izolo kot v katinarsko bolnišnico v Trst. »Vaja je bila v glavnem uspešna, komunikacija med enotami ustrezna. Pri evidentiranju števila poškodovanih imamo še nekaj težav. Vsaka enota ima namreč drugačen način evidentiranja in to je treba poenotiti,« je povedal Rok Kamenšek, namestnik poveljnika civilne zaščite za Obalno regijo.

»Dokazali smo, da je sodelovanje možno, da lahko v primeru nesreče v Sloveniji priskočimo na pomoč. Mislim, da smo postavili neko pomembno bazo za bodoče sodelovanje,« je dejal Alberto Peratoner, odgovorni za službo za nujno medicinsko pomoč 118 pri podjetju Asugi.