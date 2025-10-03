Obsodba napada na snemalca RAI in fotografa Primorskega dnevnika

Sindikalna predstavništva uredništev informativnih oddaj v italijanskem in slovenskem jeziku deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino in Primorskega dnevnika izražajo najglobljo solidarnost kolegoma Fabiu Rebcu in Luci Tedeschiju za napad, ki sta ga doživela v četrtek, 2. oktobra 2025 zvečer, medtem ko sta v Trstu pokrivala manifestacijo za Palestino. Rebca, zunanjega sodelavca Rai, sta obkolili vsaj dve osebi, ki sta ga fizično ustavili in mu poskušali preprečiti, da še naprej snema dogajanje, pri čemer sta roke stegnili po kameri in ga ustrahovali, tako da se je bil prisiljen oddaljiti. Enako je doletelo kolego Luco Tedeschija, fotografa Primorskega dnevnika, ki ga je nekdo, ki ni hotel, da opravlja svoje delo, »blokiral«.

Gre za nov primer ustrahovanja novinarjev in medijskih delavcev med opravljanjem njihovega dela pokrivanja manifestacij za Palestino. Pred manj kot mesecem dni, 13. septembra, so tudi novinarja deželnega televizijskega dnevnika Tgr Rai za Furlanijo - Julijsko krajino Maurizia Mervarja napadli med protestom pred obratom družbe Leonardo v Ronkah (Gorica).

Dogodek obsojamo in upamo, da bodo avtorje ustrahovanja čim prej identificirali. Svobodo tiska, govora in misli zagotavlja 21. člen ustave in gre za načelo, o katerem ni možno pogajanje. Ustrahovanja novinarjev in medijskih delavcev niso v nobenem primeru sprejemljiva in se morajo nehati.

Sindikalna predstavništva uredništev informativnih oddaj v italijanskem in slovenskem jeziku deželnega sedeža Rai za FJK in Primorskega dnevnika