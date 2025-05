Obsodili protestnika proti covidnemu potrdilu, ki je grozil novinarju

Tržaško sodišče je obsodilo protestnika proti covidnemu potrdilu, ki je 19. oktobra 2021 grozil novinarju italijanske javne radiotelevizije RAI za Furlanijo - Julijsko krajino. Slednji je na družbenem omrežju Twitter (zdaj X) takrat zabeležil, da so prerezali pnevmatike službenega vozila RAI, ki je bil parkiran blizu vhoda v tržaško pristanišče. Tam so potekali odmevni protesti proti covidnemu potrdilu. 64-letni moški s Sicilije mu je v odgovor zabrusil, naj bo hvaležen, da mu niso prerezali vratu. Tako je danes sporočil novinarski sindikat Assostampa.

Sodnik Alessio Tassan je odločil, da bo moral moški plačati 500 evrov kazni. Kriti pa bo moral tudi sodne stroške in plačati odškodnino tako novinarju kot drugim oškodovanim strankam (to so Rai, Novinarska zbornica za FJK in sindikat Assostampa).

Gre za tretji sodni postopek, v katerem sta Novinarska zbornica in sindikat Assostampa podprla novinarje, ki so bili žrtve groženj ali napadov v okviru protestov proti covidnemu potrdilu leta 2021, so še pojasnili. Na prvi stopnji se je v vseh treh primerih postopek končal z obsodbo.