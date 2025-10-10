Oceanske globine na pročelju Mestne hiše

Danes zvečer je pročelje Mestne hiše v Trstu zaživelo v novi preobleki. S tehniko projiciranja video vsebin je mogoče občudovati skrivnosti oceanov vse do 4500 metrov globin. Posnetke s svojim glasom v italijanščini in angleščini spremljata igralca Claudio Santamaria in Greta Scarano. Projekt so uresničili po zaslugi filantropinje in jadralke Wendy Schmidt oziroma njenega inštituta Schmidt Ocean Institute in ekipe Deep Blue Racing Team, ki ozavešča širšo skupnost o pomenu varovanja oceanov.

Zadovoljen, da so v Trst prav za Barcolano pripeljali tehniko, ki ji pravijo video mapping, je predsednik SVBG Mitja Gialuz, ki je ob tej priložnosti dejal: "Veselimo se, da lahko po mnogih letih prizadevanj obiskovalcem končno ponudimo tudi inovativno govorico, s katero bomo na interaktiven način pripovedovali, zakaj je varovanje morij danes še toliko pomembneje." Video projekcijo bodo vrteli do konca jadralnega praznika, torej do nedelje, vsak večer med 20. in 23. uro.

Na Velikem trgu se nahaja tudi multimedijski montažni objekt Deep Blue Exploration Zone, ki ga je med lansko Barcolano obiskalo več kot deset tisoč ljudi. Letošnja izdaja ponuja posodobljene podobe, tudi v tridimenzionalni tehniki, ki prikazujejo raziskovalno dejavnost prej omenjenega inštituta. V prvem nadstropju so na ogled ostanki brazdastega kita, ki so ga pred nedavnim našli v Miljah.