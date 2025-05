Očistili bodo dolino pri Fernetičih

Društvo MiTi v sodelovanju z Občino Repentabor, planinskim društvom CAI in drugimi združenji prireja jutri v jutranjih urah čistilno akcijo v dolini na območju mejnega prehoda pri Fernetičih. Zbirališče bo na parkirišču pri športnem centru Zarja v Bazovici ob 9. uri, zaključek akcije, ki bo potekala v sklopu projekta Očistimo Kras, je predviden okrog 14. ure.

K čistilni akciji so povabili tudi goste nastanitvenega centra za begunce Dom Malala. Udeležencem bodo delili rokavice, vreče, sprej proti klopom in nasploh vse, kar je potrebno za odstranjevanje smeti. Organizatorji priporočajo, naj se udeleženci primerno obujejo in oblečejo, saj bo čistilna akcija potekala tudi zunaj začrtanih gozdnih poti. V primeru, da bi pri Fernetičih zaključili predčasno, se bo akcija nadaljevala ob robu ceste med Bazovico in Peskom ter v tamkajšnji jami.