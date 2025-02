Od Brega do Piščancev imajo za pust glavno vlogo mladi

Od pustne povorke na Opčinah nas loči le še nekaj dni. Če so nekatere skupine krstni nastop doživele v nedeljo v Gorici, pa druge zadnje večere in noči pred povorko še pilijo detajle na kostumih in pridno vežbajo koreografije.

Kaj imata skupnega Breg in Škotska

Med pustarji v Bregu je letos čutiti mladinsko energijo. »Oblekli se bomo v Škote. Na Škotskem je namreč veliko gradov, mi pa imamo grad v grbu našega breškega amaterskega športnega društva,« je razložila Anja Glavina, ena od koordinatoric pustne skupine z naslovom Na Škotski je lepo, a najlepše je v domačem gradu. Breški pustarji ustvarjajo na Hribenci v Prebenegu, organizacijo je v celoti prevzela mlajša generacija pustarjev, ki je zbrala okoli 180 zabavljačev.

Bazovica se vrača

Na prizorišče pa se letos po daljšem premoru vračajo bazovski pustarji. Tudi v tej vasi na vzhodnem Krasu je pobudo letos prevzela mladina. Tema bazovske pustne skupine bodo Simpsoni, rumeni liki iz istoimenske risanke. »Simpsoni so znani po napovedovanju prihodnosti. V risanki so napovedali, da bo postal Donald Trump predsednik ZDA,« je razložila mlada Kristina Zorn, ki obljublja prisotnost ameriškega predsednika na Opčinah.

Na Ferlugih in Piščancih zavladali roboti

Novost na letošnjem pustnem prizorišču pa je mladinska skupina s Ferlugov in od Piščancev, ki si je nadela ime M əcine. Dva zaselka bosta tako na openskem sprevodu zastopali dve skupini. »Zadali smo si nov izziv: povezati mlade, ki živijo v obeh zaselkih. Hkrati smo iskali temo za pustno skupino, ki bi se dotikala predvsem mlajših generacij in odražala napredek,« je razložila Noel Piščanc. Okoli 15 pustark in pustarjev hiti z ustvarjanjem kostumov v delavnici pri Lajnarjih. Pustna skupina z naslovom Nadgradnje, se bo spraševala o meji med človeško in umetno inteligenco. »Oblečeni bomo v robote,« je še povedala.

Luna Puhna: Vsi smo »šulni in cavate«

Da mora pustna skupina ciljati predvsem na izvirnost in dovršenost kostumov, pa so prepričani pri Luni Puhni s Padrič in iz Gropade. Lanski zmagovalci med skupinami na Kraškem pustu, se bodo letos našemili v »šulne in cavate«. »V življenju te lahko doleti karkoli, ne glede na to kdo si, če si čevelj ali copata,« je pojasnil Patrik Calzi.