Od četrtka trikrat dnevno z ladjo iz Trsta v Gradež

S skoraj poltretjim mesecem zamude naj bi ta teden le prvič zaplula ladja Nereos podjetja Navisarda, ki bo do oktobra povezovala Trst in Gradež. Ladja se je namreč v teh dneh pojavila ob tržaškem četrtem pomolu, na spletni strani pristojnega prevoznika - goriškega podjetja APT - pa so tudi objavili dan predvidenega začetka obratovanja. To je četrtek, 10. julij.

Pot do tega četrtka je bila dolga in zapletena. Do leta 2020 je plovbo na relaciji med Trstom in Gradežem opravljalo tržaško ladjarsko podjetje Delfino verde, leta 2021 pa je na razpisu APT slavila beneška družba Vidali, ki je sprva semkaj poslala ladjo Adriatico. Ta je imela zaradi okvar in predpisov proti plovbi v razburkanem morju nesrečno kariero, leta 2023 jo je zato nadomestila nova Audace, ki pa se je junija lani skorajda potopila pred Gradežem. V začetku tega leta je APT prekinil sodelovanje s podjetjem Vidali, na nov razpis pa se ni prijavil nihče.

V nadaljevanju je APT razpisal postopek s pogajanji, med katerim se je javilo nekaj podjetij. Na koncu je slavila sardinska Navisarda, ki je dala na razpolago novo ladjo Nereos - poimenovano po nepozabnem Tržačanu, nogometnem trenerju Nereu Roccu.

APT je ciljal na zagon povezave 1. maja, na ta dan sicer ni začela obratovati nobena od povezav v njihovi domeni. Junija sta začeli pluti ladji med Gradežem in Oglejem oziroma Lignanom, z 10. julijem naj bi se jima torej pridružila še Nereos. Ta naj bi po načrtih lagunsko letovišče in Trst povezovala do 12. oktobra.