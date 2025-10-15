Od decembra hitri vlak med Trstom in Dunajem

Železniške povezave med Trstom in Dunajem imajo od zatona avstro-ogrskega cesarstva bolj malo sreče, s 14. decembrom pa se zanje odpira novo poglavje. Med Celovcem in Gradcem bo namreč decembra začela obratovati nova železnica pod Golico, v sklopu popolne preobrazbe avstrijskih železniških povezav pa uvajajo Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) nov direkten vlak, ki bo v šestih urah in pol povezoval Dunaj s Trstom preko Vidma in Beljaka. Avstrijske železnice sicer poudarjajo, da se do uvedbe novega železniškega voznega reda lahko nekatere podrobnosti še spremenijo, povezava naj bi bila vsekakor zagotovljena.

Vlak Railjet Express 131 - Railjeti so avstrijski hitri vlaki, primerljivi z italijansko Frecciarosso - bo od 14. decembra, ko stopi v veljavo nov vozni red, z dunajskega glavnega kolodvora krenil ob 6.53, v Trst pa prispel ob 13.31 - po postankih, med drugimi, v Gradcu, Celovcu in Beljaku. Vožnja proti severu pa se bo v Trstu začela ob 14.22 (ob nedeljah petnajst minut pozneje), vlak 132 (ob nedeljah 136) bo prispel na Dunaj sedem minut po 21. uri. Približno šest ur in pol vožnje med Trstom in Dunajem je po svoje revolucionarnih. Trenutno vozi med avstrijsko prestolnico in nekdanjo avstrijsko luko dnevno par vlakov preko Ljubljane, vožnja pa traja več kot devet ur. K temu moramo sicer dodati še nekaj nevšečnosti, saj je treba v Ljubljani prestopiti na drug vlak, med Sežano in Trstom pa na nadomestni avtobus.