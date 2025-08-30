Sobota, 30 avgust 2025
Črna kronika

Od Fernetičev v napačni smeri do Sesljana

Prometna policija je preprečila najhujše. Vožnja je trajala dobrih deset kilometrov

Spletno uredništvo |
Fernetiči |
30. avg. 2025 | 12:58
    Vožnja v napačno smer pri izhodu za Zgonik (ZAJEM ZASLONA)
Prometna policija je danes posredovala več podatkov o avtomobilu, ki je v sredo na Tržaškem vozil v napačno smer. Od Fernetičev je po avtocesti vozil v napačno smer več kot deset kilometrov in dosegel Sesljan. K sreči so ga pravočasno ustavili in preprečili najhujše. Drvel je s hitrostjo okoli 100 km/h.

V napačno smer je zapeljal pri izvozu za Fernetiče, ki iz Tržiča vodi do meje s Slovenijo, so sporočili. Preizkus alkoholiziranosti je bil negativen. Vozniku so naprtili globo, začasno odvzeli avtomobil in preklicali vozniško dovoljenje.

