Slovenski maturanti iz Buenos Airesa na »zamejskem dnevu«

Štirinajst sedemnajstletnikov – 9 deklet in 5 fantov –, maturantov slovenskega srednješolskega tečaja iz Buenos Airesa v Argentini, in trije spremljevalci v teh dneh končujejo enomesečni obisk v Sloveniji, posvečen utrjevanju slovenskega jezika in spoznavanju slovenskih krajev in ljudi. Skupina je poimenovana RAST 55 (55. Roj abiturientov srednješolskega tečaja).

Že vrsto let za različne generacije teh mladih, ki z obiskom v domovini staršev in starih staršev končujejo 13-letno obdobje prostovoljnega obiskovanja slovenskih sobotnih šol in srednješolskega tečaja, Knjižnica Dušana Černeta prireja »zamejski dan«, da lahko spoznajo tudi naše razmere. Tako bodo danes obiskali nekaj krajev na Tržaškem in Goriškem, dan pa se bo končal s krajšim nastopom in javnim pogovorom z njimi, ki bo danes, 18. julija, ob 20.30 v prostorih PD Podgora. Recitacijam, petju in plesu iz slovenskega in argentinskega izročila so mladi dali naslov In peli bomo, dokler bomo govorili. Slovensko govorili, zato dvakratno peli!