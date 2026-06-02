Prihod prvega devinskega delfina so sprejeli učenci

Obisk Devina je po novem mogoč tudi z ladjo. Od nedelje je namreč vzpostavljena sezonska pomorska potniška povezava družbe Delfino Verde med Trstom in Tržičem z vmesnima postankoma v Sesljanu in Devinu. Povezava bo obratovala vsak dan do 20. septembra ter predstavlja pomembno priložnost za domačine in turiste, da po morju dosežejo nekatere kraje Tržaškega zaliva. Če je Sesljan že dolga leta dosegljiv tudi po morju (ladjar Delfino verde namreč redno vzdržuje sezonsko povezavo Trst–Sesljan), pa so na postanek ladje v devinskem portiču domačini čakali dve desetletji. Zato je bila nedeljska uvodna plovba posebno praznična.

Prihod prve ladje so ob 9.20 v portiču pričakali devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in skupina učencev srednje šole Iga Grudna iz Nabrežine. V spremstvu staršev so se vkrcali na ladjo ter z vodstvom družbe Delfino Verde odpluli proti Tržiču, od koder so se nato vrnili v Devin. V Tržiču je delegacijo na kratkem srečanju sprejel tamkajšnji župan Luca Fasan.

Povezava med Trstom in Tržičem predvideva tri dnevne vožnje v obe smeri. Odhodi iz Trsta so ob 8.15, 13.30 in 17.15, prihod v Sesljan je predviden po približno 45 minutah, v Devin pa po približno uri in petih minutah. Odhodi iz Tržiča so predvideni ob 10., 15.15 in 19., s postankom v Devinu po približno 30 minutah in v Sesljanu po približno 50 minutah.