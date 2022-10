Od jutri sejem rabljene smučarske opreme

Smučarska sezona je skoraj pred vrati. Da ne bi nihče ostal brez opreme, pa bo letos prvi poskrbel Smučarski klub Devin, ki ta konec tedna organizira sejem rabljene smučarske opreme. Ta bo potekal na njihovem sedežu v Slivnem 21/C.

Opremo za prodajo na sejmu bodo zbirali jutri med 10. in 13. uro.

Prodajati pa jo bodo začeli popoldne, med 14. in 19. uro. V nedeljo bodo opremo prodajali še med 10. in 16. uro, do 19. ure pa bo čas za prevzem neprodane opreme.

Za prodajo zbirajo smuči, smučarske palice, smučarske čevlje, čelade, ščitnike in tekmovalne drese oz. windstopperje. Vse artikle bodo razstavili v sejemskih prostorih sedeža, kupec pa lahko opremo rezervira za dve uri, tako da izpolni kartonček z imenom in uro rezervacije. Kdor bo prodal kaj opreme, bo lahko denar od prodaje dvignil zadnji dan od 16. ure dalje, takrat ko bo možno prevzeti tudi neprodano blago. Na spletni strani www.skdevin.it je pod zavihkom Ostale dejavnosti objavljen tudi podroben pravilnik za letošnji smučarski sejem.