VREME
DANES
Nedelja, 09 november 2025
Iskanje
Intervju

Od kod dolgovi družbe Dom in kakšni so njeni nameni

V nedeljski številki Primorskega dnevnika intervju s predsednikom Igorjem Tomasetigom

Aljoša Fonda |
Trst |
8. nov. 2025 | 19:56
    Od kod dolgovi družbe Dom in kakšni so njeni nameni
    Kulturni dom (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Finančne težave nepremičninske družbe Dom, ki deluje pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), so že leta predmet debat v slovenski manjšini. Po prodajah nepremičnin v Trstu in na Krasu je postal aktualen položaj Kulturnega doma v Ulici Petronio, v katerem deluje Slovensko stalno gledališče. O tem, o vzrokih krize in še marsičem smo se pogovorili s predsednikom družbe Dom Igorjem Tomasetigom, ki je to mesto prevzel leta 2022.

Intervju v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: