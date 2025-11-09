Od kod dolgovi družbe Dom in kakšni so njeni nameni

Finančne težave nepremičninske družbe Dom, ki deluje pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), so že leta predmet debat v slovenski manjšini. Po prodajah nepremičnin v Trstu in na Krasu je postal aktualen položaj Kulturnega doma v Ulici Petronio, v katerem deluje Slovensko stalno gledališče. O tem, o vzrokih krize in še marsičem smo se pogovorili s predsednikom družbe Dom Igorjem Tomasetigom, ki je to mesto prevzel leta 2022.

Intervju v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.