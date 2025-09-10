Od konjske vprege do piva iz ZDA

Sto let ni malo, ne za človeka ne za gospodarsko realnost. V letošnjem letu slavi stoletnico ustanovitve družinsko podjetje Franco iz Nabrežine, ki se ukvarja z dobavo pijače lokalom in zasebnikom. Visoki jubilej je nabrežinsko podjetje v petek obeležilo s sprejemom na turistični kmetiji Hermada v Cerovljah, na katerega je povabilo svoje dobavitelje, stranke in ostale znance.

Na slovesnosti je uvodoma spregovoril nekdanji vodja podjetja Robert Franco, ki je najprej pozdravil vse prisotne in se zlasti zahvalil strankam, ki so jim zveste že desetletja, pa tudi številnim dobaviteljem, kot so predstavniki pivovarn Peroni, Paulaner in Hirter ter podjetja Pejo. Franco je nato prizorišče prepustil vnukoma, dvojčkoma Maji in Mateju Corsiju, ki sta spregovorila o zgodovini podjetja.

Podjetje je leta 1925 ustanovila Ana Francović, sedež je tedaj bil blizu nabrežinske cerkve, pod vaškim trgom. Ukvarjali so se s prodajo in proizvodnjo vode in gaziranih pijač, hkrati pa so skladiščili pivo Adria, ki se je proizvajalo v Trstu, kasneje pivo Dreher. Distribucija pijače po celotnem Krasu je potekala s konjsko vprego. V obdobju fašizma so družini priimek poitalijančili v Franco, in to je nato vplivalo tudi na podjetje.