Od nedelje v Trstu zaradi burje zapirajo mestne parke

Občina Trst je sporočila, da bodo od nedelje zaradi burje zaprli mestne vrtove in parke. Ponovno jih bodo odprli, ko se bodo razmere izboljšale, so zapisali.

Burja bo zapihala že jutri (sobota), ko se bo vreme čez dan izboljšalo in postopno razjasnilo. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa jutri pričakuje najmočnejše sunke do okrog 60 kilometrov na uro, v nedeljo pa prav tako ob prevladujočem sončnem vremenu sunke do okrog 80 kilometrov na uro. V nedeljo se bo nekoliko ohladilo.

Sončno in vetrovno vreme se bo nadaljevalo tudi večji del prihodnjega tedna.

Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.