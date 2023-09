Od petka v palači Gopčević zgodovinsko-fotografska razstava o Trstu

Iz skrinje na Pončani je nastal obsežen zgodovinski projekt. Tako bi lahko povzeli nastanek razstave bogatega opusa fotografa Francesca Penca Trieste, Il tempo e la storia, ki bo na ogled od petka do 10. decembra v dvorani Selva palače Gopčević. Projekt sicer ne zaobjema le razstave. V naslednjih tednih in mesecih prirejajo organizatorji tudi okrogle mize, novembra bodo premierno predvajali tudi dokumentarec o Pencovem delu, obenem pa bo izšel katalog razstave. A pojdimo po vrsti.

V petek, 29. septembra, bo ob 11. uri odprtje zgodovinsko-fotografske razstave Il tempo e la storia. Razstavo je zasnoval novinar Claudio Ernè, ki namerava z izborom predstaviti dogajanje in življenje v Trstu med svetovnima vojnama. Kronološko se začne razstava s fotografijo prvega italijanskega guvernerja Trsta, generala Carla Petittija di Roreta. Razstavo pa zaključujejo slike prihoda partizanov v Trst leta 1945. Pencove fotografije, ki so nastale v tem obdobju, prikazujejo bolj in manj vsakdanje dogajanje v Trstu v težkih časih. »Razstava predstavlja temne in svetle plati medvojnega obdobja,» je o fotografijah dejala koordinatorka projekta Sabrina Morena. Poleg nje sta niz predstavili tudi Mariella Magistri, predsednica društva Hiša filma, in Manuela Declich (Liga), predsednica komisije Občine Trst za kulturo, ki je nadomeščala odbornika Giorgia Rossija.

Penco je bil za svoje čase pravi inovator. Več kosov svoje opreme je izumil in sestavil sam. Fotografsko kariero pa je Tržačan ubral med kratko emigracijo v New Yorku. Po povratku v Trst je njegova prva »pomembna« fotografija bil posnetek prve vožnje openskega tramvaja leta 1902.

Razstavo bo spremljal pester niz pogovornih srečanj, ki jih soorganizirajo oddelek za humanistične vede tržaške univerze, Novinarska zbornica, Novinarski krožek, sindikat Assostampa ter Narodna in študijska knjižnica. Prvo srečanje, o samem Pencovem opusu, bo na vrsti čez teden dni, v sredo, 4. oktobra, ob 17. uri v dvorani Bazlen palače Gopčević. 25. oktobra bo, ob isti uri in na istem kraju, pogovor o družbi in vzgoji za časa fašizma. 22. novembra bo sledila debata o političnih sporih po prvi svetovni vojni z Luciom Fabijem in Marto Verginella, pogovor pa bo moderirala novinarka Eva Ciuk. 29. novembra se bo Pierluigi Sabatti pogovarjal s Tullio Catalan in Štefanom Čokom o manjšinah med fašizmom. Niz bo 6. decembra sklenil pogovor o Trstu po drugi svetovni vojni.

Claudio Ernè bo na nedelje, 15. oktobra, 5. in 19. novembra ter 10. decembra, vselej ob 11. uri, obiskovalce pospremil na voden ogled po razstavi. 8. novembra bosta ob 11. in 18. uri premieri dokumentarnega filma Sulle orme di Francesco Penco v dvorani Lutazzi 26. skladišča Starega pristanišča.