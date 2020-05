Od ponedeljka spet dovoljene poroke

Od ponedeljka naprej bodo znova možni civilni in cerkveni poročni obredi, a v zelo okrnjeni zasedbi. Tržaška občinska poročna dvorana Tergeste bo tako sprejela največ 15 ljudi, v cerkvah pa bo število svatov odvisno od velikosti posamezne cerkve.

Koronavirus in vladni ukrepi preprečevanja širjenja covida-19 so jo zagodli tudi parom, ki so v teh mesecih nameravali skočiti v zakonski stan. Zadnjih enajst tednov sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ni bilo dovoljeno, skladno z najnovejšimi usmeritvami pa bodo poroke znova možne, a ob prisotnosti omejenega števila ljudi. V tržaški občinski poročni dvorani bo od ponedeljka naprej lahko prisotnih največ petnajst oseb: mladoporočenca, priči, matičar in načelnik upravne službe v vlogi pooblaščenca in devet gostov.

V ponedeljek se bo poročilo kar sedem parov, vsi v jutranjih urah, šest zakonskih zvez pa bo sklenil pristojni občinski odbornik Michele Lobianco. »Z veseljem sporočam, da se začenja nova sezona porok. Sicer v novih okoliščinah, a zato najbolj srečen dan v življenju zaljubljenega para ne bo prav nič manj srečen,« je povedal Lobianco, ki je za Primorski dnevnik v šali dejal, da njegov nagovor parom ne bo prav nič aseptičen. »Aseptična bo le dvorana, ki jo bomo morali razkužiti med eno in drugo poroko. Vsak poročni obred bo sicer trajal 15 min, potem pa bomo porabili 20 minut za prezračevanje in čiščenje prostora,« je nove varnostne ukrepe opisal Lobianco in dodal, da bodo vsi pari in gostje na sebi morali imeti masko in zaščitne rokavice.

Pestro bo v tržaškem matičnem uradu tudi v torek, ko je na programu šest porok, ena pa bo v sredo. V kolikor bo povpraševanje po porokah veliko, bodo povečali število dni, med katerimi bodo opravljali obrede. Na matičnem uradu v Trstu je bilo po podatkih odbornika Micheleja Lobianca marca in aprila napovedanih 60 porok. Okoli 10 parov, ki se je nameravalo poročiti marca, je poroko odpovedalo, preostali pa so poroko prenesli na prvi možni termin. Od 30 aprilskih parov je poroko odpovedalo kar 25, pet pa jih je preložilo. Pri tem je treba povedati, da so občinski poročni oglasi veljavni dva meseca. Odbornik Lobianco je tudi povedal, da bo ob sprejetih ukrepih glede spoštovanja varnostne razdalje vsakakršno zadrževanje pred Mestno hišo prepovedano. To pomeni, da obisk prijateljev in sorodnikov, ki ne bodo mogli vstopiti v poročno dvorano, še nekaj časa ne bo mogoč, je povedal Michele Lobianco.

Prihodnji teden bodo poročne obrede začeli opravljati tudi v tržaških cerkvah, v katerih se bo mogoče udeležiti tudi svetih maš in drugih bogoslužij (razen birm). Tudi v cerkvah bodo veljali ustrezni zaščitni ukrepi. Na cerkvenih poročnih obredih bo lahko prisotnih več oseb kot na civilnih, točno število pa bo odvisno od velikosti posamezne cerkve. Ob vhodu v cerkveni hram bodo obešena tudi vsa navodila, ki bodo pogoj za udeležbo ljudi pri obredu. Obiskovalci si bodo morali razkužiti roke pred vstopom v cerkev in ves čas obreda nositi zaščitno masko. Spoštovati bo treba tudi 1,5 metrsko razdaljo, so sporočili iz tržaške škofije.